Am 18. März vor 30 Jahren konnten die Menschen in der DDR zum ersten Mal die Abgeordneten der Volkskammer frei wählen. Sieger wurde die vom Westkanzler Kohl unterstützte "Allianz für Deutschland" mit Spitzenkandidat Lothar de Maizière. Bürgerrechtler Werner Schulz hat diese erste freie Parlamentswahl in der DDR mit ermöglicht. Inforadio-Redakteurin Jana Ebert hat mit dem Grünen-Politiker gesprochen.