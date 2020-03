- "Unsere Fachkräfte halten dieses System aufrecht"

Seit Samstag ginge es primär darum, die Notbetreuung von Kita-Kindern zu organisieren und die Eltern zu informieren, so Bekesi. Die Zahl der Kinder in den Kitas sei dabei sehr unterschiedlich – manche betreuen kein Kind, manche bis zu 20 Kinder. Vor allem in der Nähe von Polizeiwachen und Krankenhäusern sei das der Fall.





Schnelle Veränderung sind belastend für das Personal



Besonders herausfordernd sei, so Bekesi, dass sich die Defintion dessen, was ein "systemrelevanter Beruf" sei, "sich jetzt wieder komplett verändert hat". Bis Dienstagmorgen kamen neue Berufsgruppen hinzu: Auch Personal aus dem Lebensmittel-, Getränke- und Drogerieeinzelhandel ist nun "systemrelevant". "Jetzt fangen die Gespräche und die Neusortierung wieder von neuem an", so Bekesi. "Das ist natürlich auch eine hohe Belastung für unsere Fachkräfte."





Drittanbieter in Kitas von Insolvenz bedroht





Zusätzliche Anbieter wie Caterer und Reinigungspersonal kämen noch in die Kitas – allerdings reduziert. Einige Caterer hätten Mindestabnahmeverträge, die nun nicht mehr gewährleistet werden können. Sie fürchten, in eine Insolvenz zu rutschen, so der VKMK-Geschäftsführer. Bekesi forderte den Berliner Senat auf, diese Firmen zu unterstützen.