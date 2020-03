- Coronavirus: "Nicht jeder kann getestet werden"

Wer Symptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen hat, sollte immer zuerst bei seinem Hausarzt anrufen und nicht in die Praxis gehen. Das betont auch Mediziner Wolfgang Kreischer. Denn: "Wenn Praxen schließen müssen, haben wir echte Probleme."



Wolfgang Kreischer, Allgemeinmediziner und Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg, appelliert an alle verunsicherten Patienten sich zuerst telefonischen Rat von ihrer Praxis zu holen, ob sie am Coronavirus infiziert sein könnten. "Wir können kompetenten Rat am Telefon geben."

Ansteckungsgefahr zu groß

Echte Verdachtsfälle könnten so an Bereitschaftsdienste und Krankenhäuser weitergeleitet werden - und steckten nicht möglicherweise andere Patienten an. Denn: "Wenn Praxen schließen müssen, haben wir echte Probleme", so Kreischer.

Egoismus nicht nachvollziehbar



Es sei entscheidend, diesen Rat zu beherzigen. "Manche Menschen denken nur an sich. Das ist ein Egoismus, den ich nicht nachvollziehen kann"

Tests für alle kann das Gesundheitssystem nicht leisten



Den Wunsch getestet zu werden, kann Kreischer verstehen. Massenhafte Untersuchungen auf das Coronavirus seien aber unmöglich. "Nicht jeder kann getestet werden", stellt der Arzt klar. "Es geht einfach nicht. Das kann kein Gesundheitssystem leisten. Das wäre auch eine Luxusversorgung."