- "Wir brauchen keine Alleingänge, sondern Kooperation"

Die USA wollen sich exklusiv einen Corona-Impfstoff sichern, der derzeit in Deutschland entwickelt wird. Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, erklärt die Folgen, wenn eine globale Krise wie die Coronavirus-Pandemie nicht global gelöst wird.

Am Wochenende wurde bekannt, dass die USA dem Tübinger Unternehmen CureVac viel Geld geboten haben, um dessen Forschungsergebnisse exklusiv den USA zur Verfügung zu stellen. CureVac forscht gemeinsam mit dem staatlichen Paul-Ehrlicher-Institut an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Richtiges Signal



Mittlerweile hat die Tübinger Firma angekündigt, sich nicht von den USA kaufen zu lassen und in Deutschland zu bleiben. Für Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, wäre alles andere ein falsches Signal gewesen. "Was wir jetzt brauchen sind keine Alleingänge, sondern Kooperation in allen Bereichen – ganz besonders in der Forschung", fordert der Wirtschaftswissenschaftler.

Bei einer Pandemie müsse unbedingt verhindert werden, dass sich ein Land exklusiv ein Gegenmittel sichert. Dafür gibt es in Deutschland auch rechtliche Mittel, erklärt Felbermayr. "Wenn die Eigentümer hätten verkaufen wollen, hätte der Wirtschaftsminister einen Verkauf untersagen müssen, denn es geht hier auch um die Sicherheit Deutschlands."

Länder denken zu oft nur an sich

"Leider ist es so, dass in vielen Ländern eine Me-First-Ideologie grassiert", kritisiert der Wirtschaftswissenschaftler. Auch Deutschland habe beispielsweise versucht, den Export von Atemmasken und Handschuhen zu verbieten. Mittlerweile sollen solche Exportverbote zumindest innerhalb des europäischen Binnenmarkts untersagt werden, erklärt Felbermayr. Generell sei der Versuch, nur an sich selbst zu denken, während einer Pandemie aber keine gute Idee.

Auch die Grenzschließungen innerhalb Europas machen dem Wirtschaftsforscher sorgen. Erfahrungswerte zeigen, dass der Warenhandel etwa um drei Prozent abnimmt, wenn Grenzen innerhalb des Schengenraums geschlossen werden. "Das führt nicht per se zu leeren Regalen in den Supermärkten, aber es verschärft mögliche Versorgungsengpässe."