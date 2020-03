- MSA-Prüfungen nach den Osterferien werden verschoben

Um die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin zu bremsen, bleiben ab Dienstag Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Das Lernen soll zwar auch von zuahsue aus weitergehen. Trotzdem werden einige Prüfungstermine verschoben, erklärt Bildungssenatorin Sandra Scheeres.



Am Montag schließen in Berlin die Oberstufenzentren, am Dienstag dann alle Kindergärten, Grundschulen und weiterbildenden Schulen. Die Schulleiter*innen wurden aber aufgefordert, die Durchführung von Prüfungen sicherzustellen.

MSA-Prüfungen zweieinhalb Wochen später

Die MSA-Prüfungen, die vor den Osterferien stattfinden, werden auch wie geplant durchgeführt, erklärt Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres. Allerdings werden die zentralen MSA-Prüfungen in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache, die eigentlich am 21. April direkt nach den Osterferien stattfinden sollten, um zweieinhalb Wochen nach hinten verschoben.

"Wir finden das notwendig, damit nicht direkt am ersten Tag nach den Ferien und nach zwei Wochen Unterrichtsausfall Prüfungen geschrieben werden", sagt die SPD-Politikerin. "Das wäre sonst sehr zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler."

Abiturtermine bleiben bestehen

Anders sieht das bei den Abiturprüfungen aus. In enger Abstimmung mit Brandenburg sollen die Abiturtermine bestehen bleiben. Damit alle genau wissen, wann welche Prüfung stattfindet, soll am Montag auch noch einmal ein Schreiben mit genauen Termininformationen an die Schulen und an alle Eltern gehen.

Um den Unterrichtsausfall zu kompensieren, soll es Onlineangebote geben. "Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten", sagt die Bildungssenatorin. Auf der digitalen Plattform "Lernraum Berlin" können Lerninhalte abgelegt werden, erklärt Scheeres. Schüler*innen und Lehrer*innen würden aber auch individuelle Lösungen finden.

Großes Engagement auf allen Seiten

Die SPD-Politikerin bedankt sich bei den Schulleitungen und Lehrkräften: "Das läuft wirklich super, so engagiert wie alle bei der Sache sind." Auch im Grundschulbereich seien über das Wochenende schon viele Lerninhalte entwickelt worden, damit die Schulkinder in ihren Lernbüchern auch von zuhause weiterlernen können.

Man werde in der Verwaltung alles dafür tun, damit die Schüler*innen trotz des Unterrichtsausfalls weiter lernen können. Natürlich werde es an der ein oder anderen Stelle auch Probleme geben, bittet die Bildungssenatorin um Verständnis. "So eine Situation gab es in ganz Deutschland noch nicht. Deswegen ist es wichtig, diese Krise gemeinsam zu bewältigen."

Die Notbetreuung für Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen soll dafür an allen Kindertagesstätten stattfinden. Dafür wurde eine Liste der Berufsgruppen veröffentlicht, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben, erklärt die SPD-Politikerin. Mit einem ausgefüllten Formblatt, das im Internet abgerufen werden kann, können die betroffen Eltern in den Kitas einen Notbetreuungsplatz erhalten.