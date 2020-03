- Abitur-Prüfungen mit 1,50 Metern Mindestabstand

Trotz der Schulschließungen wegen des Coronavirus sollen die Abitur-Prüfungen wie geplant stattfinden. Große Gruppen werde es aber nicht geben, sagt Direktor Ralf Treptow. "Wir müssen einen Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleisten."



Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss nach den Osterferien werden um zweieinhalb Wochen nach hinten geschoben. Das hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres angekündigt. Bei den Abiturprüfungen soll alles bleiben wie geplant.

Frischluft und 1,50 Metern Mindestabstand



"Wir müssen aber einen Mindestabstand von 1,50 Metern und Frischluft gewährleisten", sagt Ralf Treptow, Direktor des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums Berlin-Pankow und Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren des Landes Berlin.

Wie umgehen mit Quarantäne?



Zusammenkünfte in großen Gruppen soll es auch für die Abiturprüfungen nicht geben. Problematisch sei der Umgang mit Erkrankten oder Menschen in Quarantäne - dies müsse noch geklärt werden, so Treptow.