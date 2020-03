Wegen der Ausbrietung des Coronavirus in Deutschland, sind viele Menschen verunsichert. Landesbischof Christian Stäblein versteht die Verunsicherung der Bevölkerung, setzt aber auch auf Solidarität und Austausch, um gemeinsam durch schwierige Zeiten zu gehen.



Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorgt für Verunsicherung bei den Menschen in Deutschland. Das allgemeine Unbehagen nimmt auch der evangelische Landesbischof wahr. Die Verunsicherung sei in den Gemeinden genauso groß, wie überall in der Gesellschaft. "Wir haben alle etwas Sorge und gucken von Tag zu Tag, was wir tun können - in aller Vernunft und ohne jede Hysterie", sagt Christian Stäblein.

Angst gehört zum Leben dazu



Um mit der eigenen Verletzlichkeit besser umgehen zu können, empfiehlt der Landesbischof, sich auf Grundtugenden zu besinnen. Angst und Sorgen gehören immer zu unserem Leben dazu und dürfen auch zugelassen werden, findet Stäblein.

Dann ginge es aber auch darum, sich ein bisschen zurückzunehmen und zu schauen was andere brauchen, und sich offen und solidarisch für die Sorgen von anderen zu zeigen, so der Landesbischof. "Das sind alles Dinge, die gehören zu unserer Kirche dazu, und wir wollen diese Dinge, wo wir können, gerne mit zu den Menschen tragen."

Austausch ist wichtig

Das schwierige daran, gelassen mit der aktuellen Situation umzugehen, sei, dass man die gefühlte Gefahr nicht so einfach verorten kann, erklärt Stäblein. Man könne zwar immer wieder sagen: Seid gelassen und fürchtet euch nicht. Aber man wisse auch: "Wenn man Sorge hat, dann bleibt die auch erstmal." Deswegen sei der Austausch mit anderen wichtig.

Der ist in einer Zeit, in der soziale Kontakte minimiert werden sollen, aber natürlich nicht ganz einfach, so Stäblein. Die Kirche verfüge aber über eine Reihe von Möglichkeiten, beispielsweise über Fernsehgottesdienste und Angebote im Internet, um mit Menschen in den Austausch zu kommen. "Weil es einfach leichter ist, wenn man Sorgen und Fragen miteinander teilt", sagt der Landesbischof.

Unterstützung auf vielen Kanälen

Zusätzlich hat die evangelische Landeskirche für Berlin, Brandenburg und die Oberlausitz auch den Hashtag #wirsindda auf Twitter eingerichtet. Unter dem können Menschen erzählen, sich mitteilen und auch Fragen stellen, erklärt Stäblein. Außerdem ermutigt der Landesbischof alle, die sich Unterstützung wünschen, sich auch telefonisch bei den Pfarrerinnen und Pfarrern der Gemeinden zu melden.

"Die Kirchengemeinden vor Ort sind die besten Netzwerke, um Hilfe aber auch Trost zu organisieren, wenn Menschen allein sind oder Angst haben", sagt der Landesbischof.