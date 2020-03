- Das Lernen geht weiter - aber von zuhause

Brandenburg schließt ab Mittwoch Kitas und Schulen. Für Eltern in bestimmten Berufen soll es eine Notfallbetreuung geben, und auch die Abiturprüfungen sind nicht in Gefahr, erklärt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.



Die Coronavirus-Epidemie sorgt dafür, dass ab Mittwoch auch in Brandenburg die Schulen geschlossen werden. Bis zum Ende der Osterferien am 19. April bleiben Schulen, Kitas und Universitäten geschlossen.

Zahl der Neuinfektionen verlangsamen

In Berlin sind die Bildungseinrichtungen bereits ab Montag dicht In Brandenburg soll es dagegen noch zwei Tage Vorbereitungszeit geben, erklärt Bildungsministerin Britta Ernst. "Wir wollten nicht von einem Tag auf den anderen agieren, sondern Schulen und Kitas und insbesondere auch den Eltern noch etwas Zeit geben, um sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen."



Die Bildungsministerin betont, dass Kinder und Jugendlichen gesundheitlich nicht besonders gefährdet sind. "Dass wir so einen massiven Eingriff an den Schulen und Kitas vornehmen, hat nur damit zu tun, dass dort so viele soziale Kontakte stattfinden", erklärt Ernst. Damit wolle man erreichen, die Zahl der Neuinfektionen zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Notbetreuung für Eltern in bestimmten Berufen



Wenn die Schulen und Kitas geschlossen werden, soll es auch eine Notbetreuung geben. Wichtig sei es, dass Infrastruktureinrichtungen, wie Krankenhäuser und Arztpraxen, weiter funktionieren. Deswegen werde Eltern, die in den entsprechenden Berufen tätig sind, eine Betreuung für ihre Kinder bereitgestellt, erklärt die SPD-Politikerin.

Das sei auch in den Notfall- und Pandemieplänen in Brandenburg so festgelegt. Jetzt ginge es noch darum mit Landräten, Bürgermeistern und kommunalen Spitzenverbänden genau festzulegen, welchen Berufsgruppen Betreuung zusteht, um eine einheitliche Lösung in Brandenburg zu finden. Alle anderen Eltern müssen die Betreuung ihrer Kinder aber vorerst selbst organisieren, sagt die Brandenburger Bildungsministerin.

Abiturprüfungen finden statt

Keine Sorgen müssen sich die Jugendlichen machen, die sich aktuell in der Abiturvorbereitung befinden. Die Abschlussprüfungen sollen in Brandenburg wie geplant stattfinden und nicht durch die Schulschließungen betroffen sein, verspricht Ernst. Die Prüfungen sollen am 20. April beginnen, aber für alle gelte auch das Angebot, die Alternativtermine im Mai wahrzunehmen, so die Bildungsministerin.

Für alle Termine gebe es einen Ausweichtermin ungefähr einen Monat später, falls sich die Jugendlichen nicht gut genug vorbereitet fühlen, so Ernst. Man habe sich auch unter den Kultusministern verständigt, dass alle Bundesländer gegenseitig die Abiturprüfungen anerkennen werden, auch wenn die Länder jetzt teilweise andere Regelungen gefunden haben. "Unsere Jugendlichen müssen sich keine Sorgen um das Abitur machen."

Um die Vorbereitung auf das Abitur auch ohne stattfindenden Unterricht zu gewährleisten, sollen am kommenden Montag und Dienstag noch Wochenpläne und Onlinekommunikation zwischen Lehrern und Schülern abgesprochen werden, um die Schüler dabei zu unterstützen, sich eigenverantwortlich vorzubereiten.