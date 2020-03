- Brandenburg: Elternrat fordert Notfallpläne zur Betreuung

Während Berlin ab kommenden Montag schon Schulschließungen beschlossen hat, steht die Entscheidung über Maßnahmen in Brandenburg noch aus. Das Landeskabinett trifft sich am Freitagnachmittag zu einer Sondersitzung. "Ich würde mir wünschen, dass man klar und deutlich informiert wird", sagt Mertens. Bisher habe er meist nur auf Nachfrage Informationen erhalten.

"Kein Schüler darf Nachteile erleiden"



Falls die Schulen auch in Brandenburg schließen, könnten Lehrer für einen gewissen Zeitraum Hausaufgaben erteilen, die die Schülerinnen und Schüler zu Hause bearbeiten können. Online-Unterricht werde nicht stattfinden. Auch mit Blick auf die Abiturienten gelte: "Kein Schüler im Land darf Nachteile erleide". Notfalls müssten Termine verschoben und Fristen, beispielsweise an Universitäten, verlängert werden, so Mertens.

Schulschließungen seien eine Belastungsprobe für das gesamte System, aber auch für Schüler und Eltern. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe könne man nur gemeinsam lösen, betonte Mertens. "Auf Ebene der Gemeinden muss man sich jetzt hinsetzen und kurzfristige Notfallpläne erarbeiten, wie die Kinder vor Ort betreut werden können, deren Eltern in wichtigen Berufen arbeiten und nicht zu Hause bleiben können", so der Vorsitzende des Landesrates der Eltern in Brandenburg.