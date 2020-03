- "Die Corona-Krise bietet einen enormen Lerneffekt"

Die Corona-Krise bringt das Leben der deutschen Bevölkerung durcheinander. Für Stefan Willich, Direktor am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Berliner Charité, ist es eine Möglichkeit, Stärken und Schwächen im Gesundheitssystem zu erkennen.

In Deutschland sei es möglich, dass die Infektionszahl durch das Coronavirus noch ansteigt – dennoch habe man aber hierzulande auch etwas Zeit gewonnen, so Willich. Das erlaube eine bessere Vorbereitung. Zustände wie in Italien würden sich deshalb in Deutschland nicht wiederholen.



Corona-Krise hat Lerneffekt



Weiterhin gelte: Die Notfallstellen der Krankenhäuser sind keine Anlaufstellen für Corona-Verdachtsfälle. Das deutsche Gesundheitssystem sei aber insgesamt gut aufgestellt, sagte Willich. Dass nicht dringend benötigte medizinische Eingriffe abgesagt würden, begrüßte der Mediziner. Ebenso sei wichtig, aus der derzeitigen Krise zu lernen, wie Lieferketten unter anderem nach Asien optimiert werden könnten, damit es nicht zu Engpässen komme.



Daneben ließe sich aus der Krise für mögliche neue gesundheitliche Krisen lernen: Einerseits, wie man frühzeitig die Bevölkerung informiert und koordiniert um Unruhe und Angst zu vermeiden, so Willich. Andererseits, wie und welche Tätigkeiten auch im Home Office erledigt werden können oder welche Veranstaltungen abgesagt werden.