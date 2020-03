- "Der Lehr- und Forschungsbetrieb an der Uni soll weiterlaufen"

Die Berliner Hochschulen haben wegen der Coronavirus-Epidemie den Semesterbeginn verlegt und alle Konferenzen bis zum Ende der Vorlesungszeit abgesagt. Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, ist jedoch optimistisch, die Herausforderungen zu bewältigen.



Die Verschiebung des Sommersemester-Beginns um eine Woche sei kein Drama, sagte Kunst. Viel eher bedaure sie es, dass nun auch Präsenzveranstaltungen, öffentliche Großevents und Konferenzen bis zum 20.7. eingestellt werden müssen. Der Lehrbetrieb soll aber weiterlaufen: "Wir sind aktiv dabei, für unsere Studierenden zu überlegen, wie wir das Semester möglichst gut über die Bühne bringen", sagte Kunst. Denkbar seien Blockveranstaltungen und Livestreams, "sodass man kein Semester verliert", sagte die Präsidentin der Humboldt-Universität.



Noch keine Lösung für Uni-Bibliothek

Die Technische Universität hat bereits ihre Bibliothek geschlossen – bei der Humboldt-Universität sei man noch im Gespräch mit den MitarbeiterInnen, wie ein effektiver Schutz aussieht, der aber auch den wissenschaftlichen Betrieb ermöglicht. Eine Option sei es, den Zugang für Externe einzuschränken.

Lösung für Uni-Prüfungen steht noch aus





In der Uni selbst gelte, was woanders gelte: strenge Hygienemaßnahmen, Desinfektionsmittel einsetzen, Pandemie-Pläne aktivieren. So soll ermöglicht werden, dass der Lehr- und Forschungsbetrieb an der Uni normal weiterlaufe. Aktuelle Nachprüfungen werden noch durchgeführt - zum Sommersemester soll es dann eine Lösung für weitere Prüfungen geben, so Kunst. "Wir sind optimistisch, dass wir das hinbekommen."