- "Pauschaltouristen sind bei Stornierungen klar im Vorteil"

Aktuell wollen die USA ab kommendem Freitag Mitternacht ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa verhängen. Bartel sagte, wer nur den Flug in die USA gebucht habe, hätte damit schlechte Karten - für diesen Fall gebe es keine gesonderten Rechte. Hier komme es darauf an, welche Lösung die Fluggesellschaft vorschlage - beispielsweise Stornierung der Reise oder kostenloses Umbuchen. Wer eine Pauschalreise in die USA gebucht habe, kann diese nun noch kündigen. Dies gelte auch für weitere Länder mit Einreisestopps wie Israel - hier profitieren Pauschaltouristen ebenfalls. Wer individuell reist, sei auf die Kulanz der Anbieter angewiesen, sagte Bartel.





Pauschaltouristen klar im Vorteil







Für das am stärksten vom Coronavirus betroffene europäische Land Italien gibt es vom Auswärtigen Amt derzeit eine Reisewarnung. Das sei kein Reiseverbot - aber laut Bartel sei es sinnvoll, dass man sich auch bei anderen Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut und der Weltgesundheitsorganisation erkundige, welche Warnungen diese für Reisen aussprächen. Hier gelte ebenfalls: Wer eine Pauschalreise nach Italien gebucht hatte, kann diese nun absagen.





Reise-Stornierung innerhalb Deutschlands nur in bestimmten Fällen





Bei Reisen innerhalb Deutschlands sähe es laut Bartel derzeit "eher schwierig" aus, eine Pauschalreise abzusagen. Nur sehr wenige Gebiete wie Heinsberg in Nordhrhein-Westfalen seien aktuell massiv vom Coronavirus betroffen. Wer aus Angst vor Ansteckung beispielsweise nicht mehr mit der Bahn fahren möchte, ist auf Kulanzregelungen angewiesen. Diese wendet die Bahn beispielsweise bei Bahnreisen nach Italien an. Wer geplant hatte, zu einem konzert oder Fußballspiel zu reisen, könne ebenfalls sein Bahnticket stornieren, so der Verbraucherschützer.