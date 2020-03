- Deutsch-polnische Grenzkriminalität geht zurück

Am Mittwoch wird die Kriminalitätsstatistik für Brandenburg veröffentlicht. Dabei wird ein deutlicher Rückgang der Grenzkriminalität wird erwartet. Das habe vor allem die gute deutsch-polnische Zusammenarbeit ermöglicht, sagt Ulf Buschmann, Koordinator des deutsch-polnischen Polizeizentrums.

"Der Schwerpunkt der grenzüberschreitenden Kriminalität ist die Eigentumskriminalität im weitesten Sinne", erklärt Ulf Buschmann. Er ist der Koordinator des deutsch-polnischen Polizeizentrums. Es ginge vor allem um den Diebstahl von Kraftfahrzeugen – "Pkw, Kleintransporter, Sattelschlepper, Lkw, aber auch Bau-, Arbeits- und Landwirtschaftsfahrzeugen", sagt Buschmann. Aber auch Einbrüche seien noch immer ein Problem.

Die Täter organisierten sich oft in Gruppen: "Das sind organisierte Gruppen, die vom Diebstahl über den Vertrieb bis zum Verkauf alles regeln", erklärt der Polizeikoordinator. Dabei stammten die Täter in den meisten Fällen aus Deutschland. Darauf folgten Polen und auch Täter aus Litauen.

Deutsch-polnische Zusammenarbeit

Die Straftaten würden in beiden Ländern begangen – in Deutschland und in Polen. Das habe man beispielsweise bei Sprengungen von Geldautomaten erlebt, erst sei ein Automat auf der polnischen Seite gesprengt worden, "beim nächsten Mal dann einer auf der polnischen Seite", so Buschmann.

Seit 2015 arbeiteten die polnischen und deutschen Polizeibeamten eng miteinander zusammen. "Das sind Möglichkeiten nicht nur der gemeinsamen Streifen in den Grenzgebieten, sondern auch Möglichkeiten von gemeinsamen Ermittlungsgruppen zu speziellen Straftaten." Dabei hätten sowohl die deutschen Beamten die gleichen Befugnisse wie ihre polnischen Kollegen in Polen, als auch umgekehrt.