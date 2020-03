- "Es braucht klare Anweisungen aus Berlin"

Es ist ein ziemliches Wirrwarr an Maßnahmen. Jedes Bundesland entscheidet zur Zeit selbst, wie es mit dem Coronavirus umgeht. Peter Rudolph, Professor für Gesundheitsmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal, fordert klare Vorgaben der Bundesregierung.



Seit Januar gibt es die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation der UN, die Corona-Epidemie als weltweiten Notfall zu behandeln. Insofern sei es erstaunlich, dass nicht nur in Deutschland diese Empfehlung teilweise ignoriert wird und immer noch alle das machen, was sie gerne möchten, sagt Rudolph.

Schnelleres Handeln erforderlich



Der Flickenteppich an Maßnahmen in föderalen Ländern wie Deutschland durchkreuze letztlich jede sinnvolle Strategie gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sagt der Professor für Gesundheitsmanagement. Momentan sei jeder Bürgermeister in der Situation, selbst zu entscheiden, was die Regeln für Veranstaltungen sind. "Das führt natürlich zu Unsicherheiten bei den Bürgern und genau das erleben wir", kritisiert Rudolph.

Über die Diskussion der Zumutbarkeit von Einschränkungen müsste Deutschland eigentlich schon hinweg sein, fordert Rudolph. "Jetzt geht es nicht mehr darum, dass der Einzelne entscheidet, was für ihn zumutbar ist." Die Coronavirus-Epidemie sei eine große Bedrohung: "Da sind jetzt einfach Notfallpläne zu organisieren und es ist schade, dass die Städte und Gemeinden hier allein gelassen werden."

Klare Anweisungen aus Berlin

Der Professor für Gesundheitsmanagement fordert klare Vorgaben aus Berlin und klare Anordnungen des Gesundheitsministers. "Wir wissen, dass das Virus per Tröpfcheninfektion bis zu drei Stunden überlebt." Da noch darüber nachzudenken, ob Großveranstaltungen erlaubt sind, sei kritisch, sagt Rudolph.

Auch die Kommunikation hat in den letzten Wochen eher für Unsicherheit in der Bevölkerung geführt, bemängelt der Professor für Gesundheitsmanagement. "Jetzt geht es darum, klare Anweisungen zu geben, was zu tun ist, damit sich die Epidemie nicht weiter ausbreitet." Denn man müsse mittlerweile mit zwei großen Ausbreitungswellen rechnen – einer jetzt und einer im Herbst.

Zentrale Regelungen beim Thema Gesundheit



Immer in Krisenzeiten zeige sich, wie gut föderale Strukturen funktionieren, erklärt Rudolph, und Deutschland erlebe gerade, dass es offensichtlich Bedarf für Nachsteuerung gibt. Von einigen Behörden, wie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, höre man aktuell überhaupt nichts.

In normalen Zeiten hätte der föderale Aufbau durchaus seine Berechtigung, sagt Rudolph. "Aber in Krisenzeiten – und die haben wir jetzt – da erwarte ich klare Strukturen und Anweisungen, was zu tun ist." Bei den Themen Gesundheit, aber auch Bildung und Verfassungsschutz, braucht es zentrale Regelungen, fordert Rudolph.