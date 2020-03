- Zeelen: "Wir brauchen eine berlinweite Regelung"

Die Berliner CDU kritisiert das Corona-Krisenmanagement des Senats. Berlin brauche nun eine einheitliche Regelung für Veranstaltungsabsagen, fordert der gesundheitspolitische Sprecher Tim-Christopher Zeelen im Interview.



In Berlin bleiben ab Mittwoch die großen Säle in den staatlichen Theater-, Opern- und Konzerthäusern wegen des Corona-Virus geschlossen. Doch noch sind die Regelungen uneinheitlich. Während Kulturveranstaltungen von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) abgesagt wurden, ist beispielsweise noch offen, ob das Bundesliga-Spiel von Union Berlin am Wochenende stattfindet oder nicht. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller will nichts pauschal verbieten. Er fordert eine einheitliche bundesweite Regelung.

Die Warnungen des Robert Koch-Instituts müssten jetzt ernst genommen werden, sagt Tim-Christopher Zeelen. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. "Das hat auch nichts mit Panikmache zu tun, sondern es geht jetzt darum, dass wir die Ausbreitung verlangsamen und dass wir möglichst nicht an die Kapazitätsgrenzen von Krankenhäusern und Ärzten kommen", so Zeelen.

Berlin soll Bayerns Beispiel folgen

Daher müssten jetzt Entscheidungen getroffen werden. NRW und Bayern seien vorangegangen, nun müsste auch die Hauptstadt eine Entscheidung treffen. "Ich finde der Regierende Bürgermeister und übrigens auch die Gesundheitssenatorin Kalayci dürfen nicht die Verantwortung wegdelegieren – weder Richtung Bund noch Richtung Bezirksgesundheitsämter. Ich glaube, es braucht jetzt eine einheitliche Regelung", betont der CDU-Politiker.

Die Entscheidungen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen hält Zeelen für vernünftig. In den nächsten Wochen könnte dann geschaut werden, wie man danach weiter vorgehen kann.

Trotzdem sieht er auch bei Grenze von 1.000 Besuchern Probleme: "Ich glaube, dass Grenzen immer schwierig sind. Sie haben immer Unschärfen – nach oben und nach unten." Dennoch ist er der Auffassung, dass das Risiko einer Massenansteckung bei Großveranstaltung einfach ansteige. Dabei müsse zwischen den Veranstaltungen differenziert werden: Welche Veranstaltungen dringend notwendig seien und auf welche verzichtet werden könnte, sei keine einfache Entscheidung.

Standorte zur Abklärung definieren

Gleichzeitig bezweifelt er, ob Berlin gut auf die Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet sei. "Da wo eben klare Richtung und klare Steuerung, auch von politischer Seite, gefordert ist, da mache ich mir zunehmend Sorgen." Denn noch immer seien nicht in allen Stadtbezirken Standorte zur Abklärung von Infizierten definiert worden, das müsse nun dringend geschehen. Auch die Hilfshotline müsste ausgeweitet werden, denn längst könnten nicht mehr alle Anfragen beantwortet werden.