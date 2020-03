- Börsensturz: Wie Anleger jetzt vorgehen können

Anleger müssen sich nun überlegen, wie sie mit ihren Anlagen weiter vorgehen. Börsenexperte Hermann-Josef Tenhagen sagt, die weitere Vorgehensweise hänge davon ab, wann die Menschen ihr Geld benötigten. Tenhagen ist der Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherportals Finanztip.

Verluste bei kurzfristigem Geldbedarf

Wer beispielsweise auf die Rente spare und das Geld erst in mehreren Jahren benötige, brauche sich keine Sorgen machen. Wer aber noch in diesem Jahr an sein Geld ran will, sollte das Geld auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto sichern. "Aber auch mit Verlust", so Tenhagen. "Es kann durchaus sein, dass es in den nächsten Wochen oder auch Monaten noch weiter nach unten geht."

Wer länger auf sein Geld warten kann, könne sich entspannt zurücklehnen, meint Tenhagen. Sicherheit bekämen Anleger durch die sogenannte 15-Jahres-Frist. Das System hätte sich seit den 70er Jahren bewährt: "Wenn man 15 Jahre dabei war, gab es eigentlich nie Verluste und im Schnitt gab es sieben Prozent Rendite", erklärt der Börsenexperte.

Daher empfiehlt Tenhagen auch weiterhin in marktbreite ETFs zu investieren: Denn hier ginge es nicht darum, kurzfristig schnelle Renditen einzufahren. Hier komme es auf langfristige Investitionen an. Gleichzeitig gebe es im Vergleich zum klassischen Festgeldkonto weitaus höhere Renditen: "Da die Leute in Deutschland 2.200 Milliarden Euro auf Festgeldkonten zu praktisch Nullzinsen liegen haben, ist es gescheit, wenigstens einen Teil davon in einen ETF zu tragen."

Alternativanlagen Gold und Immobilien?

Auch in Gold könne investiert werden. "Aber Gold ist auch nicht sicherer", sagt Tenhagen. Denn auch der Goldwert sei in den letzten Jahren nicht immer stabil gewesen. Ähnlich sehe es bei Immobilien aus. Ob es sich rentiert, zeige sich erst mit der Zeit. Auch die Lage des Grundstücks sei entscheidend – denn auch hier änderten sich die Vorlieben der Bevölkerung immer wieder mit der Zeit.