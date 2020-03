"Es ist festzuhalten, dass die Art und Weise, mit der Erdogan und die Türkei in der letzten Woche versucht haben, Druck auf die EU auszuüben, inakzeptabel ist", sagt Lucas Rasche. Er ist Policy Fellow am Jaques Delors Centre in den Forschungsbereichen Migrations-, Außen- und Sicherheitspolitik. Menschen seien hier zum politischen Spielball gemacht worden.

Wichtige Verhandlungen mit der Türkei

Dennoch sei es richtig, dass man jetzt mit der Türkei verhandle. "Das ist notwendig, wenn wir uns anschauen, dass in der Türkei zurzeit 3,5 Millionen Flüchtlinge leben. An der syrischen Grenze zur Türkei warten knapp eine Million Menschen, um in die Türkei zu kommen", so Rasche.

Bei den Verhandlungen mit der Türkei müsse man nun auf zwei Sachen achten: "Zum einen klare Kante zeigen, wenn es um Fortschritte bei der Visa-Liberierung geht, was die Türkei fordert", sagt Rasche. Dafür müsse es zunächst eine Verbesserung der Menschenrechtslage in der Türkei geben. "Man sollte sich aber eben auch solidarisch zeigen und eine Fortzahlung der finanziellen Mittel genehmigen, die der Türkei versprochen worden sind."

EU muss sich intern einigen

Noch wichtiger sei es aber, dass sich die Türkei intern gut aufstelle. Die EU-Migrationspolitik dürfe nicht zusammenfallen, sobald bis zu 20.000 Menschen an der Grenze stehen.

Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass sich die EU mit ihrer Migrationspolitik in eine Sackgasse manövriert habe. "Wer so, wie es die Kommission getan hat, mit allen Mitteln verspricht, die griechische Grenze zu verteidigen, der kann nur verlieren, sobald es einer oder mehreren Personen gelingt, über die Grenze zu kommen." Das habe dazu geführt, dass die griechischen Behörden das geltende EU-Asylrecht außer Kraft gesetzt hätten.

Nun sei ein Umdenken in der europäischen Migrationspolitik unvermeidbar. "Grenzschutz allein kann ein zweites 2015 nicht verhindern", sagt Rasche.

Für die EU sei das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig: Dadurch kämen weniger Flüchtlinge über die türkischen Grenzen in die EU. Noch wichtiger sei, dass sich die EU intern einig werde: Mittelfristig brauche die EU einen Verteilungsmechanismus, um Asylsuchende gerecht auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. "Es fehlt hier nicht an Ideen, es fehlt am politischen Willen diese umzusetzen", so Rasche.