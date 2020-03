- Prozessauftakt um das "Sommermärchen"

In dem Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona (Schweiz) geht es um 6,7 Millionen Euro, die aus den Konten des DFB über den Weltfußballverband FIFA an den Unternehmer Robert-Louis Dreyfus gezahlt wurden - als Rückzahlung eines Privatdarlehens, das Dreyfus drei Jahre vorher an Franz Beckenbauer gezahlt hat. Das Geld floss an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohamed Bin Hammam in Katar. Wofür die Millionen tatsächlich gezahlt wurden, werde vielleicht nie ans Licht kommen, so Sohmer.

Verhandlung auf Mittwoch vertagt

Der Prozessauftakt am Montag war nach kurzer Zeit wieder vorbei: Die Richterin vertagte die Verhandlung auf Mittwoch. Die drei deutschen Angeklagten Theo Zwanziger, Wolfang Niersbach und Horst R. Schmidt waren nicht erschienen - aus gesundheitlichen Gründen oder Angst vor dem Corona-Virus.