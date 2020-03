- Abschuss MH17: Stehen die Falschen vor Gericht?

Knapp sechs Jahre nach dem Abschuss der Passagiermaschine MH17 beginnt am Montag der Prozess gegen die Tatverdächtigen. Die vier Angeklagten seien zwar mitverantwortlich, doch die eigentlichen Drahtzieher ständen nicht vor Gericht, sagt Luftverkehrsexperte Elmar Giemulla.



Elmar Giemulla ist Luftfahrtexperte. Der Professor der TU-Berlin beschäftigt sich seit Jahren mit dem Fall um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine. Als Anwalt vertritt er die deutschen Hinterbliebenen - allerdings in einer anderen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Angeklagte sind nicht alleinige Täter

In Amsterdam sind nun vier Personen angeklagt: "Das sind vier Leute, die zu den Separatisten gehören", erklärt Giemulla. "Was überraschend ist, dass keine Personen aus der Befehlskette des russischen Militärs mitangeklagt sind." Angeblich sei es so gewesen, dass es Verabredungen zwischen russischen Militärs und den ukrainischen Rebellen gegeben habe. "Wenn das wirklich so gewesen ist, dann hätte man diese Personen auch miteinbeziehen müssen."

Denn Giemulla ist der Meinung: "Wahrscheinlich haben diese vier angeklagten Personen auch mit zu dem Vorwurf des Abschusses beigetragen, aber offensichtlich nicht an zentraler Stelle." Hier werde ein Bauernopfer gesucht und vor Gericht präsentiert. Damit könne der Prozess keinen Erfolg versprechen. Denn die wirklichen Täter würden nicht zur Verantwortung gezogen.

Die Angeklagten müssen am Ende auch nicht mit einer Auslieferung Russlands rechnen. Der Prozess bringe "im Endeffekt gar nichts, was die Bestrafung im faktischen Sinne anlangt", so Giemulla. Wären hingegen die richtigen Verantwortlichen vor Gericht gezogen worden, hätten die Hinterbliebenen ihren Frieden mit dem Verlust ihrer Angehörigen machen können.

Luftraum hätte gesperrt werden müssen

Gleichzeitig vertritt Giemulla Angehörige in dem Fall in einer anderen Angelegenheit: Denn die Ukraine hätten den Luftraum sperren müssen. Doch die Klage wurde bisher vom Europäischen Gerichtshof weder angenommen, noch abgewiesen. Doch Giemulla geht davon aus, dass sich das Gericht den Fall in naher Zukunft annehmen wird. "Hätte das Gericht das Gegenteil vor, hätte es die Klage längst aus formalen Gründen zurückweisen können."

Der Luftraum hätte gesperrt werden müssen, da der ukrainischen Regierung bekannt gewesen sei, dass die Rebellen über Waffensysteme verfügten, die auch in hohe Höhen hineinreichen konnten. Zwar sei der Luftraum gesperrt werden, aber nur bis zu 10.000 Metern Höhe. "Man hat durch diese unvollständige Sperrung den zivilen Luftverkehr bewusst einem tödlichen Risiko ausgesetzt", sagt Giemulla.