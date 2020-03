Hände waschen, Abstand zu anderen Menschen halten, weniger reisen - so lauten die Empfehlungen, um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Spahn appelliert außerdem weiterhin für die Absage von Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern. Die Ausbreitung müsse verlangsamt werden, damit das Gesundheitssystem mit dem Virus umgehen könne.

Eindringliche Empfehlung

Spahns Äußerung bleibt aber nur eine Empfehlung. Die Entscheidung liegt im föderal organisierten Deutschland bei den Gesundheitsbehörden vor Ort. Trotzdem: "Mein Gefühl ist, dass wir reihenweise Absagen von großen Veranstaltungen erleben werden", sagt Sambale.

Kindergärten, Schulen, Universitäten oder der öffentliche Nahverkehr sollen jedoch geöffnet bleiben. Es gehe aus Sicht des Gesundheitsministers um eine Abwägung, so Sambale: "Was brauchen wir, um das tägliche Leben zu erhalten?" In betroffenen Gebieten solle jeweils über die richtigen Maßnahmen entschieden werden. Besuche von Konzerten oder im Fußballstadion seien dagegen weniger wichtig für das gesellschaftliche System.

Laut Sambale sind die Prognosen derzeit wenig optimistisch: "Das Thema wird uns eher Monate als Wochen beschäftigen." Gleiches gelte für die Absage von Großveranstaltungen.