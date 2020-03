- Krisen-Kommunikation: Zwischen Augenmaß und Alarmismus

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus: Gesundheitsämter und Politik befinden sich im Krisenmodus. Die Bundesregierung leiste hier gute Arbeit, sagt Krisenforscher Frank Roselieb. Dennoch wünscht er sich mehr Transparenz.

Experten warnen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus davor, in Panik zu verfallen. So sieht das auch der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang Eckart.

"Pandemie-Kommunikation ist kein Thema, bei dem Sie alles richtig machen können", sagt Frank Roselieb. Er ist Direktor des Instituts für Krisenforschung an der Uni Kiel. Die Bundesregierung leiste derzeit aber schon gute Arbeit.

Hier werde zwischen drei Phasen unterschieden. In der ersten Stufe ging es um die Aufklärung: "Das heißt, man sagt dem Bürger er soll die Hände waschen." Darauf folge die zweite Stufe: "Das Appellieren", sagt Roselieb. Die Leute würden darauf hingewiesen enthaltsam zu sein, und beispielsweise unnötige Reisen zu vermeiden. Vor der dritten Stufe fürchteten sich die Politiker am meisten – das Anordnen, wie der Krisenforscher sagt.

Zwar leiste die Bundesregierung bisher gute Arbeit im Hinblick auf das Krisenmanagement. Dennoch seien Fehler aufgetreten, bei denen nachjustiert werden sollte.

Krisen-Kommunikation - eine Gradwanderung



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich indessen dafür ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen. Die Empfehlung findet Roselieb okay, es sei aber immer eine Frage, wie diese Nachrichten der Bevölkerung überbracht werden.

"Pandemie-Kommunikation ist immer eine Gradwanderung: Alarmismus auf der einen Seite, Augenmaß auf der anderen", sagt Roselieb. Aus vorherigen Krisen wisse man, dass die Menschen ein Grundvertrauen in staatliche Einrichtungen hätten. Aber die Bevölkerung wolle verstehen, warum der Staat bestimmte Schritte vornähme.

"Man kombiniert einerseits eine kompetente, glaubwürdige Person an der Spitze, die die ganzen schlechten Nachrichten bringt – aktuell Lothar Wieler vom Robert Koch-Institut – und die harmloseren Sachen, die sagt der Bundesminister", erklärt Roselieb.

Mehr Offenheit und Transparenz

Ein klassischer Fehler sei oft Ignoranz: "Organisationen merken oft nicht, dass sie in einer Krise stecken", sagt der Krisenforscher. Gleichzeitig fehle in Krisenzeiten Empathie. Oft würden die Sachbestände aus wissenschaftlicher Sicht erklärt. "Da fehlt dann die menschliche Seite", sagt Roselieb. Hinzu käme, dass bei der ganzen Krisenkommunikation oft das eigentliche Krisenmanagement vergessen werde und nicht an der eigentlichen Beseitigung des Problems gearbeitet werde.

Roselieb plädiert zudem für mehr Transparenz, um die Bevölkerung nicht in Panik verfallen zu lassen. Früher habe man Pläne aktiv kommuniziert: "Heute hat man Angst vor Terroristen", so Roselieb. Hier wäre mehr Offenheit notwendig, um deutlich zu machen, dass der Staat sich gut vorbereitet hat, sagt er.