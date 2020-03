Der EU-Außenbeauftragte hat an die Flüchtlinge appelliert, nicht an die griechisch-türkische Grenze zu gehen. Diese sei nicht offen. Der Europa-Abgeordnete der Grünen, Erik Marquardt, spricht über die skandalöse Situation vor Ort und übt scharfe Kritik am Vorgehen der EU.

Eine Woche ist es her, seitdem der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan hat vermelden lassen: die Grenze ist offen - und damit eine neue Flüchtlingswelle in Richtung EU losgetreten hat. Zunächst sind tausende Menschen an die türkisch-griechische Grenze gekommen, in der Hoffnung in die EU zu gelangen. Die griechischen Sicherheitskräfte haben mit Gewalt und Tränengas versucht, sie daran zu hindern. 30.000 illegale Versuche seien abgewehrt worden, heißt es von griechischer Seite.

Die EU scheint in erster Linie daran interessiert ihre Außengrenze zu sichern. So hat es der Besuch von Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen diese Woche gezeigt, auf dem sie zusätzliche Ausrüstung versprochen hat. Aber was soll mit den Menschen passieren, die vor den Toren Europas stehen?

Ein Versagen der Rechtstaatlichkeit



Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament ist seit Ende Februar auf der griechischen Insel Lesbos. Für ihn hat sich die Lage dort "skandalös entwickelt". Es habe dramatische Szenen gegeben. Rechte Bürgerwehren hätten Jagd auf Leute gemacht - ein Versagen der Rechtsstaatlichkeit. Die Mehrzahl der Inselbewohner auf Lesbos sei weder rechtsradikal noch gewalttätig, die Menschen „leiden aber an der Situation, weil der Tourismus eingebrochen ist, weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist, weil es zu viele Geflüchtete für so eine kleine Insel sind", sagt Marquardt.

Aus Marquarts Sicht habe Erdogan einmal gepustet und die 27 Mitgliedsstaaten der EU seien "wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen". Für ihn ein unwürdiger Zustand. Nur weil Erdogan drohe, könne man nicht Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte aufgeben. Männer, Frauen und Kinder würden hier ausgenutzt und man habe Erdogan trotzdem alle Wünsche erfüllt.

Marquardt glaubt fest daran, dass man innerhalb Europas humanitäre Hilfe leisten könne. Man sollte Sicherheitschecks machen und überprüfen, wer hilfsbedürftig sei und wer nicht. Was man nun brauche sind Verhandlungen um ein neues Abkommen mit Erdogan.