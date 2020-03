imago images / ZUMA Wire Bild: imago images / ZUMA Wire

Sa 07.03.2020 | 08:44 | Interviews

- Steffel: "Man muss mit Augenmaß vorgehen"

In Italien gibt es sie schon - die sogenannten Geisterspiele in Zeiten des grassierenden Coronavirus. Ein Szenario, dass auch bald in Deutschland eintreten könnte? Frank Steffel (CDU), Obmann im Sportausschuss des Bundestags, warnt davor zu dramatisieren, schickt aber auch einen Appell an die Fans.