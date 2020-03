- "Erdogan soll sich wieder an den Flüchtlingspakt halten"

Die Lage der Geflüchteten an der türkisch-griechischen Grenze ist weiterhin kritisch – trotz des Waffenstillstands am Freitagmorgen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, schließt allerdings eine deutsche Einmischung ohne völkerrechtliche Grundlage der UN aus.

Der Waffenstillstand in Idlib seit dem frühen Freitagmorgen bedeute vor allem: Weniger Tote durch Bombardements und Zugang für die humanitären Hilfen, so Hardt.

Ohne UN-Mandat wird Deutschland nicht in Syrien eingreifen

Langfristig bräuchte es aber eine UN-mandatierte Schutzzone, doch dies scheitere immer wieder am Veto Russlands und Chinas. Hier würde deutlich: Beide Länder wollen Machthaber Assad beibehalten. "Ich befürchte, dass das keine Befriedung des Landes bedeutet", so der CDU-Politiker. "Eine nachhaltige Lösung für Syrien sieht anders aus." Ohne völkerrechtliche Grundlage der UN werde Deutschland aber nicht in Syrien eingreifen – "und das finde ich auch richtig", so Hardt.

Erdogan solle zum Flüchtlingspakt zurückkehren



Aus Hardts Sicht lebten viele jener Menschen, die nun über die türkische Grenze nach Griechenland gelangen wollen, bereits seit Monaten oder gar Jahren in vergleichsweise sicheren Verhältnissen in der Türkei. Gewaltsame Maßnahmen zur Sicherung der Grenze solle deshalb nur "sehr dosiert" eingesetzt werden, so Hardt. Der CDU-Politiker forderte, dass Erdogan die derzeitige Politik beende, damit es wieder zu normalen Verhältnissen an der Grenze komme.