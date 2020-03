- Großbäckerei-Schließung: "Die Zustände waren ekelerregend"

Die Berliner Behörden haben eine Großbäckerei in Neukölln wegen erheblicher Hygienemängel geschlossen. Zuständig für die Lebensmittelaufsicht ist das Bezirksamt Neukölln. Der Sprecher Christian Berg erklärt, wie es soweit kommen konnte.

Eine Durchsuchung durch Polizei und Landesamt für Arbeitsschutz hatte katastrophale Zustände in einer Neuköllner Großbäckerei offenbart: massenweise Schaben, große Mengen Mäuse- und Rattenkot, die Beamten berichteten von ekelerregendem Geruch.

Der Sprecher des Bezirksamts Neukölln sagt: "Die Zustände sind in der Tat ekelerregend gewesen in dieser Großbäckerei." Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, musste demnach die Produktion untersagt werden.

Lebensmittelkontrollen in den vergangenen Monaten



Allein in den vergangenen vier Monaten habe die Lebensmittelkontrolle vier Begehungen dort vorgenommen. Dabei seien Löcher in den Wänden entdeckt worden, durch die die Tiere reinkommen oder worin sich Keime festsetzen können. Daher sei angeordnet worden, die Hygiene zu verbessern. Dem sei der Betreiber nicht nachgekommen, sagt Christian Berg. Und der Sprecher ergänzt: Die Zustände seien nicht so schlimm gewesen wie bei der aktuellen Begehung am Mittwoch.

Was folgt nun?



Nun ermittelt das Landeskriminalamt hinsichtlich einer möglichen Gesundheitsgefährdung und hinsichtlich des Arbeitsschutzes. "Aus Sicht der Lebensmittelaufsichtsbehörde geht es jetzt darum: Wenn dieser Betrieb wieder produzieren darf, muss die Hygiene wiederhergestellt werden."

In der Regel finden Nachkontrollen unangemeldet statt. Und Betriebe kämen den Anordnungen nach, sagt Berg. "Solche Zustände sind die absolute Ausnahme."