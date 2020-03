- "Mitbestimmung ist besser als ein Runder Tisch"

Nach den Fanprotesten und Spielunterbrechungen vom vergangenen Wochenende haben sich Fanvertreter, der DFB und die DFL am Donnerstag erstmals an einen Tisch gesetzt. Sportwissenschaftler und Fan-Forscher Harald Lange von der Universität Würzburg sagt jedoch: Das ist keine nachhaltige Strategie.



Für viele Fußballfans entzündet sich der Konflikt an der Idee des "Kommerz'" im Fußball, so Lange. Deutscher Fußball-Bund und Deutsche Fußball Liga tendierten laut Lange "ganz klar in die Richtung, dass sie nur noch den Profit im Blick haben und überhaupt nicht mehr die Zuschauerinteressen." Seit gut 20 Jahren gibt es den Protest gegen die Kommerzialisierung des Fußballs aus verschiedenen Fan-Gruppen, so der Forscher. Doch seit ebenso vielen Jahren "tut sich relativ wenig", die Situation zu verbessern, sagte Lange.



Forscher: Protest ist gut, Schmähung und Drohung nicht



Die derzeitige Kritik käme nicht ohne Grund. Vielmehr schwelten die Konflikte seit etwa zwei bis drei Jahren, so Lange, und wurden zuletzt befeuert durch die sogenannte Kollektivstrafe. Nun sei der Protest offen ausgebrochen. "Geschmacklos" findet Lange allerdings Plakate und Anspielungen, die Dietmar Hopp Gewalt androhen.



Von einem Runden Tisch hält der Sportwissenschaftler wenig – vielmehr wäre es wichtig, den Dialog zwischen den Verbänden und den Fans "grundsätzlich und langfristig" anzulegen. Dabei könne es vor allem auch um Mitbestimmung und Mitverantwortung der Fans gehen.