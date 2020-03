- "Ein europäisches Asylrecht muss auch in der Krise funktionieren"

Die Lage der Flüchtlinge zwischen der Türkei und Griechenland ist stark angespannt. Es sollen Schüsse gefallen sein und griechische Behörden nehmen keine Asylanträge an. Der Völkerrechtler Daniel Thym sieht darin eine Verschiebung von Prioritäten.



Rechtlich sei die Lage zunächst klar, so Thym: Das europäische Asylrecht halte fest, dass jeder Mensch, ob er verfolgt werde oder nicht, an der EU-Grenze Asyl beantragen könne. Dies könne beispielsweise an Grenzübergangsstellen geschehen – doch diese werden von den griechischen Behörden seit über eine Woche geschlossen gehalten. Dies sei "mit dem Geist und wahrscheinlich auch dem Wortlaut" des europäischen Asylrechts nicht vereinbar, so der Völkerrechtler.





Verschiebung von Menschenrechten hin zu Grenzschutz



Die aktuelle Debatte lege vor allem einen Fokus auf Grenzen und Grenzschutz – nicht auf Menschenrechte oder Asylrecht, so der Wissenschaftler. "Das ist natürlich auch der Versuch, in dieser Krise die Deutungshoheit auf die Seite der europäischen Politik zu ziehen." Eine "vernünftige Lösung" würde beide Seiten berücksichtigen, so Thym. Die Asylverfahren zeitweise auszusetzen, sei möglich – aber entbinde Griechenland nicht davon, die Verfahren dennoch zu bearbeiten.





Zusammenarbeit der Länder könnte Krise mildern





Es brauche jetzt auf administrativer Seite schnellere Asylverfahren, sodass der Status der Menschen in den Flüchtlingslagern zügig geklärt werde. Zudem brauche es laut Thym eine Verständigung mit der Türkei – denn Migration kann nur geregelt gelingen, wenn die Länder zusammenarbeiten.