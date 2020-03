- Stötzner lobt Arbeit von Klinikpersonal und ÄrztInnen

Stötzner begrüßte die Abklärungsstellen an verschiedenen Berliner Krankenhäusern, dennoch plädierte sie auch dafür, dass eine gewisse Abfolge in der Vorsorge eingehalten werde: Erst zum Hausarzt, dann zur Klinik.

Keine Krise beim Berliner Klinikpersonal





Medizinisches Personal sei besonders betroffen in der Corona-Prävention und müsse besonders vorsichtig sein, so Stötzner. Einige MitarbeiterInnen von Krankenhäusern seien bereits freigestellt worden, doch "wir sind weit weit davon entfernt, dass diese Freistellungen krisenhaft sind", so die Patentientenbeauftragte.

Stötzner: HausärztInnen sind gut auf Corona vorbereitet



Eine Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung, wonach viele HausärztInnen nicht auf die Corona-Krise vorbereitet seien, teile sie nicht, so Stötzner. "Ärzte sind sehr gut ausgebildet, sie sind in der Lage, auch mit kritischen Situationen umzugehen." Sie wüssten nicht nur, wie sie selbst eine Ansteckung vermeiden können, sondern auch wie sie PatientInnen per Telefon koordinieren können. Zudem sei nach Startschwierigkeiten das Netz der Beratungs- und Anlaufstellen zum Coronavirus stetig gewachsen, so Stötzner.