- Thüringen: Die Krise ist noch nicht überwunden

Auch wenn Thüringen nach einer schweren Krise endlich den Posten des Ministerpräsidenten wieder besetzen konnte, werde es noch dauern, bis die Bevölkerung das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen zurückgewonnen hat, sagt Dirk Adams. Er ist Minister für Justiz, Migration und Verbraucherschutz in Thüringen. "Das ist eine große Aufgabe für die neugewählte Landesregierung, aber auch eine große Aufgabe für das gesamte Parlament", so Adams.

"Die Menschen wollen Klarheit"

Durch das Handeln der FDP, CDU und auch der AfD im ersten Wahlgang sei die Thüringer Politik unklarer geworden, "denn man kann nicht darauf vertrauen, dass alle vernünftige Entscheidungen treffen", so Adams. Das sei ein Problem, "denn die Menschen wollen Klarheit."

Mit Hinblick auf die AfD müsse man nun Vorsicht zeigen: "Es geht [bei der AfD] immer darum, Demokratie, Institutionen, das Parlament und Wahlverfahren lächerlich zu machen." Auch die Kandidatur Björn Höckes zu Ministerpräsidenten sei nicht wirklich ernst zu nehmen gewesen.

Thüringer Politik muss sich stabilisieren

Adams hofft nun aber, dass sich die Politik in Zukunft in Thüringen wieder stabilisieren lässt. Auch auf die CDU als Partner setzt der Grünen-Politiker. In der Wahl vom Mittwoch habe sich die CDU positiv verhalten, "aber das wird sich in jeder Ausschuss- oder Parlamentssitzung erneut beweisen müssen."

"Wir sind eine ganz klassische Minderheitsregierung, die an jeder Stelle, die Zusammenarbeit mit der Opposition braucht", betont Adams. Daher ginge es jetzt, um eine offene Kommunikation. Das wichtigste Thema sei nun, die Aufstellung eines Haushaltes.