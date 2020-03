- "Herangehensweise im Kampf gegen rechts ändert sich"

Der Bundestag hat nach den Anschlägen von Hanau über Rechtsterrorismus und Hass debattiert. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg beschreibt ein Umdenken, die rechtsextreme Szene in den Blick zu nehmen. Dabei gehe es auch mehr um Einzelpersonen.



Der Terrorismusexperte erklärt, seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke habe ein Umdenken im Kampf gegen rechts stattgefunden. Seitdem wolle der Verfassungsschutz die rechtsextreme Szene besser in den Blick nehmen. Dabei ändere sich auch die Herangehensweise. "Die Methoden waren nicht auf der Höhe der Zeit", so Götschenberg.



Bisher habe der Verfassungsschutz vor allem Institutionen rechtsextremistischer Parteien im Blick gehabt. Nun schaue man mehr auf Einzelpersonen, um Netzwerke zu erkennen. Bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus greife man auf Methoden zurück, die sich im Kampf gegen islamistischen Terror bewährt hätten. Neben der neuen Herangehensweise brauche man mehr Personal.

Ein Problem sei unter anderem die Verrohung des Diskurses. "Die Frage kann man nicht ausblenden" sagt der Terrorismusexperte. Menschen zögen sich demnach in Echokammern im Netz zurück, um sich zunehmend zu radikalisieren.