- Russische Interessen in Syrien: Machtprojektion und Erdgas

In Moskau beratenam Donnerstag die Präsidenten Russlands und der Türkei über die angespannte Lage in Syrien.



Bei einem Mittagessen wollen Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan vor allem über die Provinz Idlib sprechen, in die sich die letzten islamistischen Milizen zurückgezogen haben. Vor ein-einhalb Jahren hatten beide Staatschefs vereinbart, dass alle Kämpfer die Region verlassen müssen. Die Türkei sollte dafür sorgen, dass das geschieht.



Weil sich aber immer noch Bewaffnete in Idlib aufhalten, hält Russland die Angriffe von Assad-Truppen für gerechtfertigt. Diese Angriffe führen aber dazu, dass zehntausende Zivilisten in Richtung Türkei flüchten.