Die Zerstörung in der syrischen Stadt Idlib ist verheerend. Zu Tausenden fliehen die Menschen Richtung Türkei und werden schließlich von den Behörden an der griechischen Grenze gestoppt. Der Nahost-Koordinator von Medico International, Till Küster, sagt: "Das sind für mich Bilder der absoluten Hilflosigkeit."

Es gibt Satellitenbilder aus dem syrischen Idlib – die zeigen, wie verheerend die Zerstörung ist. Fast ein Drittel der Gebäude sollen durch die Kämpfe beschädigt oder zerstört worden sein. Die Zivilisten stehen zwischen gleich mehreren Fronten. Es gibt syrische und russische Angriffe. Auch die Türkei greift militärisch ein. Die Lage der Menschen ist katastrophal, viele sind auf der Flucht.

Ganze Städte würden "kaputt geschossen"

Till Küster ist Nahost-Syrien-Koordinator der Hilfsorganisation Medico International. Was weiß er über die Lage in Idlib? "Die Lage ist verheerend. Und das nicht erst seit heute", sagt Küster. Der Angriff der syrischen und russischen Armee laufe seit einem Jahr in dieser Provinz. Es würden ganz gezielt zivile Einrichtungen bombardiert und "ganze Städte kaputt geschossen", so Küster.

Für die Menschen vor Ort gebe es zwar ein internationales Hilfssystem, was über die Grenze der Türkei strukturiert werde. Dieses sei aber vollkommen überlastet mit der schieren Anzahl an Menschen, "da in den letzten Wochen viel zu viele Menschen in die Flucht geschlagen wurden." Das habe zur Folge, dass viele geflüchtete Menschen in der Grenzregion zur Türkei landen und dort ohne Zelte im Freien campieren müssen. "Wir sehen einfach in den letzten Wochen, dass dort ganze illegale Zeltstädte entstanden sind", erklärt Küster.

Das größte Blutbad, dass dieser Krieg bislang gesehen habe



Aber was könne der Westen tun? "Der Westen hat leider im gesamten letzten Jahr nichts getan, was Idlib angeht", meint Küster. Es gebe zwar Forderungen nach Sicherheits- und Flugverbotszonen, aber all das seien hilflose Appelle. Die Katastrophe, die sich dort mit Ansage bahn gebrochen habe, konnte im Vorfeld nicht verhindert werden. Schon vor zwei Jahren sei Küster von syrischen Mitarbeitern darauf hingewiesen worden, dass sich in Idlib das größte Blutbad zusammenbraue, was dieser Krieg bislang gesehen hat.

Die EU habe sich nun offenbar darauf verständigt, Flüchtlinge davon abzuhalten, dass sie in die EU kommen. Wie bewertet Küster das? "Das sind für mich Bilder der absoluten Hilflosigkeit", so Küster. Man betreibe hektische Krisenmanagement, sei aber gar nicht mehr involviert an der eigentlichen Ursache des massiven Flüchtlingsstroms. Erdogan und Putin würden das nun unter sich ausmachen.



"Es ist mehr oder weniger zu spät, was Syrien angeht", sagt Till Küster – Koordinator der Hilfsorganisation Medico International.