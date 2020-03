- "Super Tuesday": Alles wieder offen

Amerikas Demokraten haben gewählt am "Super Tuesday" - der wichtigen Wegmarke bei den Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen. Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? Unser US-Korrespondent Marcus Schuler analysiert die Ergebnisse.



In 14 US-Bundesstaaten hatten die Demokraten Vorwahlen abgehalten. Die große Frage sei es gewesen, ob der Linke Bernie Sanders seinen Vorsprung ausbaut, oder ob es Ex-Vize-Präsident Joe Biden schaffe, seine von manchen bereits totgesagte Kampagne wiederzubeleben. Und dann war da noch der Milliardär Michael Bloomberg, der zum ersten Mal ins Geschehen eingriff.

Den ersten Prognosen zufolge konnte sich Biden bislang in sieben Bundesstaaten durchsetzen, unter anderem in Virginia, North Carolina, Alabama und Tennessee. Dagegen hatte sein Rivale Sanders sich erwartungsgemäß die Stimmen in seinem Heimatstaat Vermont gesichert, außerdem in Colorado.

Kalifornien wohl sicher für Sanders, Texas auf der Kippe



Bernie Sanders sieht in Kalifornien, einem der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten, momentan als der sichere Sieger aus. Aber der Sieg in Kalifornien ist mitnichten eine Vorentscheidung im Nominierungsprozess, sagt US-Korrespondent Marcus Schuler. "Am Anfang sah es so aus." Aber Joe Biden hole unglaublich auf. Er führe beispielsweise in Texas, wo Sanders zuvor der Favorit gewesen sei.

Sanders punkte mit seinen Themen Studiengebühren und Krankenversicherung für alle vor allem bei jungen Wählern und Latinos. Biden bekomme viele Stimmen der Afro-Amerikaner und der älteren Wählern. Aber die Bilanz aus dieser Nacht ist laut Marcus Schuler eindeutig: "Es ist alles wieder offen."

Biden und Sanders werden sich also bis Mitte Juni ein Rennen liefern. Die Frage sei nun: Was machen die anderen Kandidaten? Denn weder Bloomberg noch Warren hätten laut Schuler Chancen auf eine Nominierung.

