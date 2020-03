- Super Tuesday: Stimmen der Auslandsamerikaner zählen

In den USA markiert der Super Tuesday einen der wichtigsten Tage im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Auch die US-Amerikaner außerhalb der Heimat spielen dabei eine große Rolle: "In Berlin werden wir an zwei Tagen ein Wahllokal eröffnen – einmal am 03. März, also am Super Tuesday, und noch einmal am 08. März", erklärt Powen Shiah. Er ist der Sprecher der Democrats Abroad. Somit können die in Berlin lebenden US-Amerikaner ihre Stimme persönlich abgeben.

Die Auslandsamerikaner spielten – wie bei allen Wahlen – eine wichtige Rolle, betont Shiah. "Es sind insgesamt neun Millionen Amerikaner, die im Ausland leben", so Shiah. Davon seien ca. sieben Millionen wahlberechtigt.

Wer kann Donald Trump schlagen?

Einer der Staaten des Super Tuesdays ist auch der Bundesstaat Kalifornien – ein sehr wichtiger Staat, wie Shiah sagt: "Kalifornien ist ein sehr, sehr großer Bundesstaat und sie schicken auch sehr, sehr viele Delegierte zu dem Parteitag im Juli." Diesmal nehme Kalifornien zum ersten Mal am Super Tuesday teil.

Für Shiah sei die große Auswahl an Kandidaten eine Bereicherung für die demokratische Partei. Er freue sich auf eine hohe Wahlbeteiligung. "Ein Kandidat, der jetzt Donald Trump schlagen kann, muss eine klare Vision für die Zukunft unseres Landes mitbringen." Sie dürfe nicht auf Hass setzen, sondern sollte realistisch darstellen, wie die USA eine Rolle in der Welt einnehmen könne und damit das Leben der US-Amerikaner verbessern.