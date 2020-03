- Droutsas: "Griechenland ist überfordert mit der Lage."

Nachdem die türkische Regierung am Wochenende die Grenze zur EU geöffnet hat, versuchen immer mehr Menschen nach Griechenland zu gelangen. Der ehemalige Außenminister Griechenlands, Dimitrios Droutsas, fordert die EU eindringlich zum Handeln auf.

Soll man sie mit aller Gewalt aufhalten oder auf europäische Staaten verteilen? An der Grenze der Türkei zu Griechenland warten mehrere Tausend Flüchtlinge darauf, irgendwie in die EU zu gelangen. Die Türkei hält die Menschen auf dem Weg nach Europa nicht mehr zurück. Damit sieht sich Griechenland in der undankbaren Rolle, die EU-Außengrenze zu schützen und die Flüchtlinge zurückzuhalten - und zwar mit Gewalt. Der nie gelöste europäische Streit um die Flüchtlingspolitik bricht sich jetzt Bahn.

Dimitrios Droutsas von der sozialdemokratischen Partei Pasok war früher Außenminister Griechenlands und später Mitglied des Europaparlaments. Tränengas, Stacheldraht, Soldaten: wie bewertet er das Vorgehen Griechenlands mit dieser angespannten Lage? Ihm sei bewusst, dass die Bilder, die man sehe, nicht die Positivsten seien. "Aber man muss ehrlich sein, Griechenland ist überfordert mit der Lage", sagt Droutsas. Das Land sei am Ende der eigenen Kräfte. "Es ist nicht schön, aber eine Notwendigkeit."

Griechenland brauche dringend Unterstützung

Letztlich müsse man ehrlich und objektiv sein, dass Worte allein nicht genügen in dieser Situation. Auf diese Weise, wie es die Flüchtlinge nun versuchen, könne man nicht nach Europa gelangen. Griechenland brauche Unterstützung, vor allem von Europa. Aktuell werde überlegt, ob die Grenzschutzagentur Frontex zu einem Sondereinsatz komme. "Das ist natürlich ein Ansatz", sagt Droutsas. Laut seiner Meinung werde das allein nicht reichen, man müsse wohl noch massiver vorgehen, um die Außengrenze zu schützen.

Zudem müsse eine politische Lösung her. der türkische Präsident Erdogan dürfe die Flüchtlinge nicht für seine politischen Ziele missbrauchen. Zusätzlich brauche es bei allen EU-Partnern mehr Solidarität, "insbesondere bei der Aufnahme von Flüchtlingen in die eigenen Länder." Man könne sich nicht nur auf das EU-Türkei-Abkommen verlassen.