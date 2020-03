- "Die Angst sollte nicht das Leben kontrollieren"

Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Damit steigt auch die Sorge in der Bevölkerung. Die Psychologin Babette Renneberg ist Expertin für Angststörungen. Im Interview erklärt sie, wie die Gesellschaft mit der steigenden Angst und Verunsicherung, sich mit dem Virus anzustecken, umgehen kann.



Erster Corona-Fall in Brandenburg, zwei weitere Infizierte in Berlin - man kann leicht panisch werden in diesen Tagen. Und leer gekaufte Regale in den Supermärkten zeigen, dass jeder mit der Angst vor Corona unterschiedlich umgeht. Aber wie hantieren wir unsere Angst am besten?

Professor Babette Renneberg von der Freien Universität Berlin beschäftigt sich in ihrer Arbeit als Psychologin mit Angststörungen. Sie sagt: "Ich habe keine Angst vor Corona, aber natürlich mache ich mir auch Sorgen." Sie verstehe natürlich, wenn Menschen aufgrund von Angst nicht mehr vor die Tür treten. "Denn Angst ist ein Gefühl, das durchaus sinnvoll ist, das warnt uns und es ist auch gut, dass wir Angst haben." Das Problem sei, wenn die Angst zu viel wird und sie das Leben kontrolliere. Sie versuche, die Zahlen bezüglich des Virus', eher positiv zu bewerten und sich die Wahrscheinlichkeiten vor Augen zu führen.

Weiterdenken und sich nicht von der Angst kontrollieren lassen



Wenn man allein nach absoluten Zahlen gehe, ist die Gefahr durch Corona eher gering. Welche Rolle spielen Fakten, können sie Angst lindern? "Sie können es, wenn ich das akzeptiere und offen bin für die andere Seite und dann weiterdenke." Menschen mit sehr starker Angst hörten teilweise auf, zu denken. Selbst bei einer Infektion und einem ungünstigen Verlauf habe man in Deutschland ein sehr gutes Gesundheitssystem, in dem man gut behandelt würde, so Renneberg. Das müsse man sich auch immer wieder klar machen. Ein Restrisiko bleibe natürlich.

Zur Angst beitragen können auch die Medien - selbst, wenn sie vorsichtig mit dem Thema umgehen. "Natürlich schafft jede Meldung über Erkrankte eine Erhöhung der Angst“, sagt Renneberg. Denn es werde einem klar, dass die Gefahr nähergekommen sei. "Was dann hilft, ist, zu akzeptieren, dass es so ist. Ich als Person kann daran nichts ändern." Aber die Wahrscheinlichkeit es zu bekommen, sei doch eher gering.

Wahrscheinlich gewöhnen wir uns an das Coronavirus



Auf die Dauer entwickele sich die Angst laut Renneberg ohnehin zurück. "Selbst Menschen, die Panikstörungen haben, bei denen schwankt die Angst auch zwischendurch. Wahrscheinlich werden wir uns daran gewöhnen, genauso wie wir uns an die Grippe gewöhnt haben.“

Wenn man als Gruppe denke, dann leben wir insgesamt in Zeiten, die immer sicherer geworden seien, erklärt Renneberg. Im gleichen Zuge werden die irrationalen Ängste größer, weil es nur noch wenige Bedrohungen gebe, aber diese würden von dem Einzelnen besonders stark bewertet.