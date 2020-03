- Grenze zu Griechenland - "Wir werden wie Tiere behandelt"

An der türkisch-griechischen Grenze haben Tausende Migranten und Flüchtlinge am Montag erneut versucht, in das EU-Land zu gelangen. Lediglich einigen Dutzend gelang es, durch Grenzzäune zu kommen oder durch einen Grenzfluss zu waten. Die griechische Polizei setze Tränengas gegen Gruppen ein, in einer Masse von mehreren hundert Menschen wurden weiße Fahnen geschwenkt und "Frieden, Frieden" gerufen. Andere Migranten versuchten nach griechischen Behördenangaben über die türkische Küste griechische Inseln zu erreichen. Ein Boot sei gekentert und ein Kind dabei gestorben.

Die Türkei hat ihre Grenzen zur Europäischen Union für geöffnet erklärt. Damit soll der Druck auf die EU in der Migrations- und Flüchtlingskrise im Zuge der militärischen Auseinandersetzung in Syrien erhöht werden. In der nordwestsyrischen Provinz Idlib kämpfen türkische Soldaten an der Seite der letzten Rebellen gegen syrische Regierungstruppen, die wiederum von Russland unterstützt werden.

Die syrische Offensive auf Idlib hat fast eine Million Zivilisten weiter Richtung Norden an die Grenze zur Türkei getrieben, die bereits 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat Seit Ankara die Grenze zur EU für geöffnet erklärt hat, haben sich dort Tausende Menschen versammelt. Hunderte weitere haben am Wochenende versucht, übers Meer die nahe gelegenen griechischen Inseln zu erreichen. Am Montagmorgen meldete die griechische Küstenwache, 48 Migranten seien per Boot auf Lesbos zugesteuert und dabei in den türkischen Gewässern von einer Patrouille begleitet worden. Als sie griechische Gewässer erreicht hätten, hätten sie ihr Boot absichtlich zum Kippen gebracht und so einen Rettungseinsatz ausgelöst. 46 Menschen seien gerettet worden, ein Kind sei gestorben und ein weiteres werde im Krankenhaus behandelt.

Quelle: AP