- Kalayci: Die Kontaktpersonen sind aktuell überschaubar

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Jetzt hat auch Berlin seinen ersten bestätigten Fall. Dilek Kalayci, Berlins Senatorin für Gesundheit, spricht über die aktuelle Lage in der Stadt. Außerdem räumt sie mit falschen Behauptungen zu dem Thema auf.



Die neue Woche beginnt mit dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Berlin. Am Abend des 1. März kam die offizielle Mitteilung der Senats-Gesundheitsverwaltung. Mittleweile sind in zehn Bundesländern insgesamt mehr als 130 Fälle aufgetreten. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kennt die Details zum ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Berlin.

Patient war nicht im Wartezimmer

Laut Kalayci handele es sich um einen jungen Mann aus Berlin-Mitte, sein Zustand sei momentan stabil. "Er ist in die Charité eingeliefert worden, wo er zur Zeit behandelt und isoliert wird", so Kalayci. Jetzt werde nach möglichen Kontaktpersonen gesucht. Zusätzlich wurde die Rettungsstelle am Virchow-Klinikum der Charité geschlossen, um auch hier eine Nachverfolgung zu gewährleisten. Man könne aber bereits jetzt sagen, dass der Patient nicht im Wartezimmer war.

Was für Maßnahmen für die Stadt insgesamt folgen aus diesem ersten Fall, werde sich etwas für die Berliner Bevölkerung ändern? "Bezogen auf diesen Fall nicht", sagt Kalayci. Die Kontaktpersonen des Mannes seien überschaubar, so die Gesundheitssenatorin: "Aber trotzdem heißt es dür die Gesamtbevölkerung, dass solche Fälle überall in der Stadt auftauchen können." Man sollte sich aber fragen, mit wem hatte man KOntakt aus den Risikogebieten.

Hausärzte dürften niemanden abweisen



Schulen, Kitas, Behörden, Busse, Bahnen - alles laufe erstmal weiter wie bisher in Berlin. In Baden-Württemberg wird Polizeibeamten empfohlen, vorsorglich zu Hause zu bleiben, wenn Sie kürzlich in einem Corona-Risikogebiet waren. Denkt Berlin auch über solche Schritte nach für Polizisten, Lehrer, Landesbedienstete? Für SchülerInnen und Lehrer gebe es bereits in Berlin eine vergleichbare Lösung. Das gelte natürlich auch für Beschäftigte. Man solle wachsam sein, mahnt Kalayci. Wenn man selbst in einem Risikogebiet war, solle man zuhause bleiben.

"Zur Abklärung eines Falles stehe die gesamte Gesundheitssystem zur Verfügung." Kalayci ägere es, wenn einzelne Hausärzte sagten, sie seien nicht zuständig: "Das geht nicht." Man müsse aber vorher für eine Abklärung anrufen. Es gibt keinen Grund, warum ein Hausarzt jemanden abweist. Bei offensichtlichen Symptomen müsse man aber die 112 wählen. Hier seien die Rettungsstellen zuständig.