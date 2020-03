- Quo vadis CDU Thüringen?

Die CDU in Thüringen wählt heute einen neuen Fraktionschef, nachdem Mike Mohring das Amt nach dem Debakel um die Wahl des Ministerpräsidenten aufgibt. Für den Politikwissenschaftler Alexander Thumfart werden besonders drei Namen gehandelt.



Alle Augen richten sich wieder auf Thüringen. Am 4. März, einen Monat, nachdem AfD, CDU und FDP überraschend Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gemacht hatten, wählt der Landtag einen neuen Regierungschef. Es soll der Linke Bodo Ramelow werden, dessen rot-rot-grünes Minderheitsbündnis auf Hilfe von der CDU hofft. Aber erstmal muss die Union sich selbst sortieren. Heute wählt die Fraktion eine neue Spitze, weil der bisherige Chef, der viel gescholtene Mike Mohring seinen Posten räumt.

Professor Alexander Thumfart lehrt Politikwissenschaft an der Universität Erfurt. Er ist nicht nur Beobachter, sondern auch Handelnder. Im Februar war er Koordinator einer Erklärung von über 160 Wissenschaftlern, die sich gegen die AfD wenden und Neuwahlen fordern. Inwieweit ist aus seiner Sicht die Wahl des CDU-Fraktionschefs eine Richtungsentscheidung für die CDU Thüringen und damit auch für die gesamte Landespolitik? Die Fraktionsspitze werde zwar jünger sein und etwas pragmatischer im Umgang mit Rot-Rot-Grün, so Thumfart, "aber eine fundamentale Richtungsentscheidung ist eher nicht zu erwarten."

Bühl, Voigt und Meißner werden gehandelt

Am 4. März muss die CDU Thüringen dann die Frage beantworten, wie sie es mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss hält, wonach weder mit der AfD noch mit der Linken zusammengearbeitet wird. Was sei hier zu erwarten? "Das ist alles sehr unsicher." Die CDU-Fraktion habe mehrfach angekündigt, dass sie Ramelow auf keinen Fall wählen wird. Wenn dem so sei, sagt Thumfart, und im ersten Wahlgang keine Stimmen von FDP und CDU kommen, "dann ist nicht klar, ob Bodo Ramelow in einen zweiten oder dritten Wahlgang gehen würde".

Weder Ex-CDU-Fraktionschef Mike Mohring, noch sein Stellvertreter oder der Parlamentarischer Geschäftsführer treten an. Wer könnte es stattdessen machen? "Es gibt hauptsächlich drei Namen: Andreas Bühl, Mario Voigt und Beate Meißner", sagt Professor Thumfart. Mit den beiden Erstgenannten sei "eine pragmatischere Fraktion", die sich nach der Wahl zumindest eine Zusammenarbeit mit der Linken beim Landeshaushalt vorstellen könnte. Was diese drei Namen konkret für die Wahl bedeuten, sei aber nach wie vor unklar.

Thumfart: "Demokraten müssen zusammenarbeiten"

Einerseits betonen viele Bundes-CDU-Größen, dass man in Thüringen auf keinen Fall den Linken Ramelow wählen könne. Andererseits appellieren sie auch an die staatspolitische Verantwortung der CDU. Und das hieße ja, Ramelow irgendwie ins Amt zu verhelfen, ohne ihn aktiv zu wählen. Wie löst die CDU Thüringen dieses Dilemma auf? "Das Ganze wird nochmals verschärft durch die Drohung der AfD unter Umständen im ersten Wahlgang Ramelow zu wählen." Die Intention: Ramelow müsse dann zurücktreten. Die CDU könnte mit fünf bis sechs Stimmen Ramelow wählen, aber dies werde wohl nicht passieren.

Professor Thumfarts Appell: "Die Demokraten müssen hier zusammenarbeiten, um aus dieser paradoxen Situation herauszukommen. Deswegen wäre die Wahl von Ramelow das vernünftigste und dann Neuwahlen so schnell es geht."