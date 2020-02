- Vanessa Jung feiert magischen Schaltjahrgeburtstag

Am Samstag wird geschaltet: Mit dem 29. Februar hat das Jahr einen Tag mehr als gewöhnlich, das passiert nur alle vier Jahre. Für Schalttags-Geburtstagskinder hat das so seine Tücken. Die Schauspielerin Vanessa Jung ist eine von ihnen.



Vanessa Jung ist am 29. Februar 1980 geboren. Erst zum zehnten Mal hat sie damit an einem 29. Februar Geburtstag, wird aber 40.

Wie jedes Jahr feiert sie ihren Geburtstag, dennoch sagt sie: "Dieses Jahr ist magisch. Es ist Samstag, dann ein 29. und dann noch ein runder. Da gibt es ein besonderes Fest."

In Deutschland ist geregelt, dass Schalttagskinder in den normalen Jahren am 01. März Geburtstag haben. Vanessa Jung erzählt davon, dass ihr Geburtstag oft für ein Schmunzeln oder einen Spruch sorge. Sie habe aber auch schon mit Computersystemen zu tun gehabt, in denen ihr Geburtstag nicht vorhanden war.

In Deutschland haben etwa 55 000 Menschen am 29. Februar Geburtstag.