- "Wenn alles auf einmal kommt, haben wir ein Problem"

Wegen des Coronavirus ist die Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin abgesagt worden. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Thomas Isenberg, sagt, das sei die richtige Entscheidung. Er fordert aber auch mehr Produktionsstätten für Gesundheitsprodukte in Deutschland.



Die Internationale Tourismusbörse in Berlin abzusagen, sei eine zähe Entscheidung gewesen. Die Messe habe den Schritt aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes letztendlich gemacht. "Was auch die einzig richtige Entscheidung ist [...] Und es wäre unverantwortlich gewesen", sagt der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Abgeordnetenhaus, Thomas Isenberg.



Maßnahme wichtig für langsame Ausbreitung

"Wenn alles auf einmal kommt, dann haben wir ein massives Problem." Allerdings sei das deutsche Gesundheitssystem leistungsfähig, betont Isenberg. Das zeige sich etwa an schweren Grippeausbrüchen wie vor zwei Jahren. Jetzt komme es darauf an, alles dafür zu tun, dass sich das Virus langsam ausbreitet. "Damit die medizinischen Ressourcen auch aufgeteilt werden können."



Daher sei es gesundheitspolitisch genau richtig, nachzuverfolgen, wo es Fälle gab. "In Deutschland insgesamt und in Berlin insbesondere ist das bisher eine sehr ruhige Situation."



Was tun im Katastrophenfall?



"Wir hatten hier noch keine Krise in dem Sinne", dass etwa Schulen oder KiTas geschlossen werden müssten. Zudem gebe es viele Sitzungen zu dem Thema, erklärt der SPD-Politiker.



Innensenator Andreas Geisel hat in dieser Woche eine mögliche Abriegelung Berlins offen. Dazu sagt Isenberg: "Wenn wir eine Katastrophe hätten, ist alles denkbar." Und weiter: "Was sinnvoll ist in einer Metropole wie Berlin, ist eine andere Frage."



Wichtiger sei Diskussion über Nachschub von Verbrauchsmaterialien, etwa Hygienemasken und Schutzanzügen in den Kliniken. "Es reicht nicht aus auf Bundesebene zwei Wochen Lieferverpflichtungen dort zu haben." Man müsse die Beschaffung ankurbeln und Produktionsstätten in Deutschland aufbauen.