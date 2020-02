- Berlin begrüßt Fachkräfteeinwanderer

In Deutschland herrscht in manchen Branchen und Regionen bereits ein Fachkräftemangel, etwa im IT- und im Pflegebereich oder in ländlichen Gegenden - da sind sich Wirtschaft und Regierung grundsätzlich einig. Die Arbeitgeber drängten deswegen schon länger darauf, mehr Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften zuzulassen. Ihnen gehen die jetzigen Regeln jedoch nicht weit genug. Kritiker wenden dagegen ein, dass zunächst mehr dafür getan werden müsse, das Potenzial an Arbeitskräften im Inland und in der EU zu heben.