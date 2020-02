- Pneumologe: "Wir werden uns alle infizieren"

Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Die Bundesregierung ist im Krisenmodus. "Wir werden uns alle irgendwann infizieren", sagt Pneumologe Torsten Bauer. Dennoch ist er überzeugt: "Die Krise wird vorübergehen."

Fieber sei nach wie vor das erste entscheidende Symptom bei einer Erkrankung mit dem Coronavirus: "Wenn der Körper kein Fieber produziert, dann kommt er wahrscheinlich – das ist meine Einschätzung – mit der Infektion zurecht", sagt Torsten Bauer. Er ist Chefarzt für Pneumologie an der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin-Zehlendorf.

Eine der guten Nachrichten sei aber, dass es nicht zu Schmierinfektionen komme, so der Pneumologe. "Der Erreger wird im Stuhl ausgeschieden, aber nicht in so hoher Konzentration, dass man ihn in den Rachen übertragen kann – zum Beispiel über eine Türklinke", sagt Bauer.

In vielen Apotheken werden Handdesinfektionsmittel schon jetzt knapp. Allerdings sei das kein Grund zur Sorge: "Für die Kontrolle dieses Ausbruchs ist das wahrscheinlich von untergeordneter Wichtigkeit." Auch Atemschutzmasken seien nicht immer unbedingt hilfreich. Denn sie seien nur bei Infizierten geeignet, um Mitmenschen nicht anzustecken. "Aber eigentlich sollen die Menschen sich ja selbst schützen und dafür sind die Masken ungeeignet", so der Chefarzt.

"Die deutsche Bevölkerung wird durchseucht"

Wichtig sei nun, zu schauen, was man aus der Krise lernen könne, denn "sie wird vorübergehen, davon bin ich überzeugt", sagt Bauer. Die Atemmasken für Klinikpersonal beispielsweise würden in China hergestellt, deutsche Hersteller für den hiesigen Markt gäbe es kaum. Das allein sei ein Problem. Aber Bauer geht noch weiter: "Was ist der nächste Schritt?", fragt er. Auch Antibiotika kämen zu einem Großteil aus China. "Aktuell helfen Antibiotika nicht, aber was ist denn mal, wenn dort eine Knappheit auftritt", so Bauer. Darüber müsste man sich nach der Krise ernsthafte Gedanken machen.

"Die deutsche Bevölkerung wird durchseucht werden", sagt der Pneumologe klar. "Wir werden uns alle irgendwann damit infizieren." Nun ginge es darum, den Prozess ein bisschen zu verzögern. Auch das Wetter spiele eine Rolle in der Bekämpfung des Virus. Im Sommer würden sich weniger Menschen gegenseitig anstecken: "Wenn die Menschen wieder mehr draußen sind, dann wird sich diese Infektionsgeschwindigkeit deutlich wieder verlangsamen."