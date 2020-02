- Kritik an BGH-Urteil: "Palliativmedizin besser als Sterbehilfe"

Kerstin Griese ist enttäuscht über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundessozialministerium ist außerdem Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche. "Ich bin durchaus besorgt, dass das Urteil Auswirkungen hat in dem Umgang mit alten, kranken, schwachen oder sterbenden Menschen", sagt Griese. Der geschäftsmäßige Suizid sei damals bewusst unter Strafe gestellt worden. Dass die Türen dafür nun wieder geöffnet wurden, sieht die SPD-Abgeordnete kritisch.

"Oft vergeht der Sterbewunsch wieder"

Sie vertritt die Ansicht, dass der Tod nicht die entlastende Lösung sei. Oft sei den Menschen schon geholfen, wenn man ihnen zuhöre und ihnen eine professionelle palliative Begleitung ermögliche. Wenn man über die Leiden und die Nöte des Lebens sprechen könne, verbessere sich schon vieles, sagt Griese. "Wenn die Menschen wissen, es ist etwas da, was meine Schmerzen lindert, es sind Menschen da, die sich um mich kümmern“, dann vergehe der Sterbewunsch wieder. Auch das Gericht habe festgehalten, dass der Suizidwunsch oft nicht von Dauer sei.

Ein Teil des Urteils beunruhigt Griese sehr: "Was mich überrascht hat und auch etwas irritiert hat ist, dass das Gericht gesagt hat, es gilt für alle Menschen in allen Lebensphasen – also auch für Menschen, die nicht erkrankt sind." Oft kämen bei psychisch-erkrankten Menschen Sterbewünsche auf, das sieht Griese als großes Problem, denn diese Erkrankungen ließen sich mindern und oft auch heilen. Außerdem müsse geschaut werden, was das Urteil genau für Jugendliche und Kinder bedeutet. In jedem Fall sei der Gesetzgeber aufgerufen, eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen.

"Ich möchte nicht, dass assistierter Suizid am Ende eine normale therapeutische Behandlung ist", betont die SPD-Abgeordnete. Daher müssten genaue Regeln geschaffen werden und "das müssen wir uns jetzt genau ansehen."