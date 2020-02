- Rechte Gewalt: Frühwarnsysteme müssen geschärft werden

"Die Behörden hatten jetzt eine Woche Zeit, um jetzt auch näher ermitteln, wir wollen uns in der Sondersitzung auf den aktuellen Stand bringen lassen und hoffen auch etwas mehr noch über den Tathergang zu erfahren", sagt CDU-Politikerin Andera Lindholz. Nun soll es einen ersten Zwischenbericht der Ermittlungsergebnisse geben.

Die Gefahr von rechts stehe schon seit langem im Fokus der Behörden. Was sich aber sehr verändert habe, sei der Blick auf die Täter. Denn bislang hätten die Ermittlungsbehörden immer die Einzeltäter-Perspektive aufrechterhalten, "ohne die Radikalisierung, die man auch im Netz erfahren kann, deutlich mit einzubeziehen."

"Wir haben ein sehr großes Problem mit Rechtsextremismus"

Das habe sich in den letzten zwei bis drei Jahren geändert. "Trotzdem müssen wir feststellen, wir haben aktuell ein sehr großes Problem mit dem Thema Rechtsextremismus", sagt Lindholz. "Da sage ich ganz klar, die Politik ist gefordert, aber da ist auch die Gesellschaft gefordert. Und wir sind auch in Zukunft in der politischen Bildung gefordert", betont die Ausschussvorsitzende.

Die Behörden seien massiv am ermitteln. Wichtig sei aber, Frühwarnsysteme weiter zu implementieren und auch stetig zu verbessern.