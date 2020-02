- Deutsche Wirtschaft steht unter Druck

Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus. Neue Infektionsfälle wurden zuletzt aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gemeldet. In Berlin und Brandenburg gibt es bisher keine bestätigten Fälle. Auch für die Wirtschaft hat das Folgen.

"Ich befürchte, dass der Schaden von der deutschen Wirtschaft nicht mehr abzuwenden ist", sagt Marcel Fratzscher. Er ist der Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Ein Großteil des deutschen Exports gehe in die USA, aber vor allem auch nach Europa. "Dadurch, dass sich das Virus auf Europa ausgeweitet hat, sinkt vor allem auch das Vertrauen der Konsumenten", so Fratzscher. Damit sinke automatisch auch die Nachfrage. Das treffe die deutsche Wirtschaft besonders hart, "weil wir sehr von der Nachfrage anderer abhängig sind", so Fratzscher.

Einbußen für Export und Tourismus

Insbesondere Exportunternehmen würden nun unter den Auswirkungen leiden. "Wenn die Menschen in Deutschland und in Europa Vertrauen verlieren, dann wird der Handel stark zurückgehen." Vor allem seien dabei Luxusgüter-Unternehmen - wie die Automobilbranche - getroffen.

Aber auch die Tourismus-Branche werde hierzulande die Auswirkungen zu spüren bekommen, wenn weniger gereist wird. Gerade Berlin dürfte das merken, weil normalerweise besonders viele Besucher in die Stadt kommen.

Globale Abhängigkeit

Die globalen Lieferketten seien zudem wie die Achillesverse der Wirtschaft, die nun getroffen werde. "Sie können ja heute als Unternehmer nichts mehr herstellen, was nicht Vorleistungen aus dem Ausland mitbringt", sagt der DIW-Präsident. Dabei sei China "ein ganz, ganz zentrales Element." Nun sei die globale Wirtschaft an einem Zeitpunkt angekommen, an dem die globalen Lieferketten nachhaltig gestört würden.

Eine alternative zur globalen Arbeitsteilung sieht Fratzscher nicht. Denn das bringe enorme Kosten mit sich. "Wenn man diese globalen Lieferketten schwächt oder reduziert, dann sind natürlich vor allem Volkswirtschaften betroffen wie Deutschland, die vom globalen Handel sehr viel stärker abhängt als andere", erklärt Fratzscher. Fratzscher fordert die Bundesregierung auf, zu handeln. Das wichtigste sei jetzt, die Investitionen zu erhöhen.