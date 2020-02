- Epidemiologe: "Wer Symptome hat, sollte zu Hause bleiben"

Es sei inzwischen kaum noch wahrscheinlich, dass sich die Ausbreitung des Virus begrenzen lasse, so der Direktor des Instituts für Epidemiologie der Berliner Charité. "Wir müssen davon ausgehen, dass jetzt eine große Krankheitswelle durch Deutschland schwappt".

Kinder und junge Menschen kaum betroffen

Die Sterblichkeit liege beim Coronavirus etwas höher als bei der Influenza, aber nicht so hoch wie befürchtet. Man gehe davon aus, dass etwa ein bis zwei Prozent der Betroffenen an der Krankheit sterben. Vor allem ältere Männer mit Begleiterkrankungen seien betroffen. "Eine gute Nachricht ist, dass bisher Kinder und jüngere Bevölkerungsgruppen kaum betroffen sind", sagt Willich.



Umso wichtiger sei es deshalb, anfällige Personengruppen vor einer Ansteckung zu schützen. Wer Symptome zeige, solle unbedingt zu Hause bleiben und einen Arzt anrufen, betont der Virus-Experte. In Arztpraxen oder Kliniken befänden sich Menschen, die gerade nicht infiziert werden sollten.