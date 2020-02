- Ärztekammer: "Sterbehilfe ist keine ärztliche Aufgabe"

Er rechne nach dem Urteil damit, dass Sterbehilfevereine wiederaufleben werden, so der Mediziner. Der Staat habe aber auch eine Schutzpflicht und müsse mit strafrechtlichen Normen auch dafür sorgen, dass kein Missbrauch stattfinde.

Gründe für Sterbewunsch genau prüfen

"Es bleibt dabei, dass die deutsche Ärzteschaft die Auffassung vertritt, dass die Beihilfe zum Suizid keine eigentliche ärztliche Aufgabe ist", betont Reinhardt. Ärzte seien dem Leben verpflichtet, dazu, im Krankheitsfall zu heilen wo möglich und Patienten im Sterben beizustehen. Kein Arzt könne verpflichtet werden, an einem assistierten Suizid teilzunehmen.



Es sei besonders wichtig, die Ursachen für einen Sterbewunsch genau zu betrachten, so der Präsident der Ärztekammer. Es könne Situationen geben, in denen Menschen auch aufgrund von sozialer Isolation oder Mangel an Zuspruch und Begleitung das Gefühl haben, nicht mehr leben zu wollen. In 27 Jahren als praktizierender Hausarzt sei kein einziges Mal der Wunsch nach einem Suizid an ihn herangetragen worden, so Reinhardt.