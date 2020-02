- WHO: "Deutschland hat sehr gut reagiert"

Das Coronavirus verbreitet sich weiter in Europa. Das Gesundheitssystem hierzulande sei gut vorbereitet und habe bereits erfolgreich auf Infektionen reagiert, sagt Christian Lindmeier von der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Das Coronavirus gilt nun als Pandemie, hat sich also zu einer Länder und Kontinente übergreifenden Infektionskrankheit entwickelt. Dies zu verhindern, sei schwierig, sagt der WHO-Sprecher. Menschen könnten das Virus in sich tragen und andere anstecken, ohne selbst irgendwelche Symptome zu zeigen. "Wichtig ist, dass die Länder darauf vorbereitet sind, dass das Virus an ihre Grenzen kommt", so Lindmeier.

Neu-Ansteckungen in Deutschland bisher verhindert

In der EU gelinge dies unterschiedlich gut. "Die Fälle, die bislang in Deutschland aufgetreten sind, haben sich gut entwickelt". Die Reaktionen seien sehr gut gewesen. Es sei gelungen, den typischen Ansteckungsweg zu unterbrechen und Neu-Infektionen zu verhindern. "So sollte es im Idealfall sein", sagt Lindmeier.



In China habe das Virus seit Ende Januar ein Plateau erreicht. Seitdem gingen die Neu-Ansteckungen zurück, erklärt Lindmeier. Von über 80.000 Erkrankten seien über 30.000 schon wieder als geheilt entlassen worden. "Es sieht im Moment tatsächlich so aus, als ob das Virus in China am Abebben ist."