- Corona-Virus: "Einreisebeschränkungen haben keinen Effekt"

Das Coronavirus ist erstmals auch in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nachgewiesen worden.

In Baden-Württemberg ist ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Göppingen betroffen. Er soll sich während einer Italienreise infiziert haben.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann aus dem Kreis Heinsberg erkrankt. Er liegt in einer Klinik auf einer Isolierstation, soll an einer Vorerkrankung leiden und sich in kritischem Zustand befinden. Bei seiner Frau steht die Diagnose noch aus. Schulen, Kitas und die Kreisverwaltung von Heinsberg bleiben heute vorsorglich geschlossen.

Auch Berlin schließt solche Maßnahmen im Falle von Corona-Erkrankungen nicht aus. Das hat Innensenator Geisel mitgeteilt. Der Katastrophenschutz sei vorbereitet. Es gebe entsprechende Pläne, so der SPD-Politiker.

Die ersten Fälle in Deutschland hatte es vor Wochen in Bayern gegeben. Am stärksten betroffen in Europa ist Italien. Dort stieg die Zahl der Corona-Toten auf elf. Einen ersten Verdachtsfall gibt es inzwischen auch in Südamerika.